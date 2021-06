Il Governo inglese conferma: “Finale Europeo a Londra”

Ieri il primo Ministro italiano Draghi ha ipotizzato lo spostamento della fase finale degli Europei da Londra in un’altra città per l’incremento dei contagi della variante Delta (o indiana) del covid che sta colpendo l’Inghilterra in questi ultimi giorni.

Dopo la risposta dell’UEFA [LEGGI QUI] è arrivata anche quella del Governo inglese con la dichiarazione ai microfoni di Sky di Matt Hancock ministro della Salute britannico:

“La finale degli Europei si svolgerà a Wembley.

Sono stato venerdì a Wembley, è stato stupendo sentire di nuovo la folla fare il tifo, abbiamo una grandissima location.

Spero che Inghilterra, Scozia e Galles vadano avanti.

