Il Governo riceve DAZN al Mise ed invita a non cambiare regole in corsa

Questa mattina, al Mise, il ministro Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani hanno ricevuto i vertici di DAZN.

L’incontro è avvenuto dopo ciò che è successo nei giorni scorsi, dopo che erano circolate voci su un cambio di regole da parte di DAZN. Cambio di regole che riguardava la fruizione delle partite da parte degli abbonati; le voci insistenti volevano che l’emittente streaming non avrebbe più permesso la fruizione di un unico abbonamento da parte di due utenti che abitavano distanti.

Il portale Calcio&Finanza riporta che il MISE ha sottolineato la necessità di non cambiare le regole in corsa, rafforzare il customer center e di continuare ad investire per evitare i disservizi. Inoltre, alla piattaforma streaming è richiesta maggiore attenzione e trasparenza nel dare le informazioni ai consumatori.

Dall’altra parte, il MISE ha voluto ribadire il proprio impegno nel far diminuire la pirateria rafforzando gli strumenti per contrastarla.

Comments

comments