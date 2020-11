Il gruppo Milano Azzurra riceve un riconoscimento dalla pizzeria del suocero di Insigne

Un riconoscimento particolare per il gruppo Milano Azzurra, lo storico club di tifosi napoletani nato nel 1984 nel capoluogo lombardo.

Arriva da un luogo non comune, la pizzeria di Mario Darone, suocero di Lorenzo Insigne. Nel locale di Frattaminore è stata creata una pizza chiamata “Milano Azzurra”. Non poteva che essere un mix tra le due capitali del Nord e del Sud. Preparata infatti con la ricetta della tradizione napoletana, viene farcita con prodotti tipicamente nordici come guanciale, noci, gorgonzola e scaglie di grana ai quali si aggiunge anche la mozzarella di bufala campana.

Una dedica che sottolinea ancora una volta il legame profondo che c’è tra il ristoratore ed i membri del gruppo. Da una loro iniziativa, nell’aprile scorso, aveva preso forma il progetto “Io Mangio Campano” quando diversi locali napoletani di Milano avevano consegnato 24 ore su 24 pizze e altro al personale sanitario impegnato nel far fronte all’emergenza Covid.

Dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia, inoltre, i soci decisero di omaggiare Lorenzo Insigne con una targa commemorativa. Questa targa fu consegnata proprio al suocero che poi la diede all’attaccante che ricambiò con un video di ringraziamenti.

