Il lamento di Conte: “Calendario folle, nel dubbio lo schiaffo sempre a noi”

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte dopo il pareggio con la Roma che ha praticamente spento ogni sogno scudetto, si lamentato del calendario e delle decisioni arbitrali dubbie.

“Sta passando inosservato il nostro calendario, che è folle e che sembra fatto permetterci in difficoltà, contro squadre che hanno sempre un giorno in più di riposo e noi in trasferta alle 21.45: vuol dire rientrare alle 4 e allenarsi poco il giorno dopo. Altri riposano cinque giorni.

Gli orari gli sceglie la Lega? Si vede che noi non eravamo presenti.

Quando qualcuno deve prendere uno schiaffo, lo prende sempre l’Inter. Quella del gol dell’1-1 non è una situazione dubbia, il difensore non prende la palla ma il calcagno di Lautaro, ma non voglio attaccare gli arbitri che non lo meritano. Possono sbagliare anche loro”.

Conte ha rispolverato nella memoria degli sportivi i lamenti di Sarri quando era l’allenatore del Napoli. Dal giocare sempre dopo la Juventus alla necessità di avere le maglie a strisce per avere un calcio di rigore a favore.

Ricordiamo che, proprio come Sarri oggi, anche Conte quando in passato ha allenato la Juventus accusava i colleghi che parlavano di arbitri e calendario di trovare gli alibi per nascondere i propri insuccessi.

