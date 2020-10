Il Legale del Napoli Grassani: “La Legge dello Stato è superiore a quella sportiva”

Il Legale della SSC Napoli Avv. Grassani in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato del caos Juventus-Napoli.

Questi alcuni passaggi delle parole di Grassani.

“Ci sono più comunicazioni di ASL e Regione Campania che vanno nella stessa direzione di impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili e il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali.

In tempo reale abbiamo informato Giudice Sportivo di A, Lega, FIGC e Juventus che la squadra non poteva partire per Torino a meno che si volessero commettere reati penalmente rilevanti giocando la partita.

La Legge dello Stato è superiore a quella sportiva.

Cosa succederà ora? Ci sarà l’isolamento di 14 giorni. La soluzione naturale è che i calciatori scelgano come domicilio temporaneo Castel Volturno per continuare ad allenarsi e poi fare soltanto la spola tra casa e lavoro”

