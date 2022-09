Il Liverpool avvisa i propri tifosi: “Non andate allo stadio da soli e non indossate i colori del club in città”

I tifosi che utilizzano gli allenatori ufficiali sono tenuti a esibire il biglietto e l’identificazione con un nome corrispondente a quello sul biglietto. La carta d’identità deve essere sotto forma di passaporto originale o patente di guida con foto – le fotocopie non saranno accettate. Il nome sulla patente di guida deve essere lo stesso del passaporto per garantire che a nessun sostenitore venga negato l’ingresso a causa della discrepanza del nome. Qualsiasi tifoso munito di biglietto non intestato a loro non potrà recarsi allo stadio in quanto è un reato ai sensi della legislazione nazionale italiana tentare di entrare in un campo con un biglietto non intestato a te.