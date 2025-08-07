Il magazziniere storico Tommaso Starace saluta club e tifosi

Tommaso Starace saluta la SSC Napoli. Lo storico magazziniere, su Instagram ha annunciato il suo addio con il seguente messaggio

“In tanti mi state domandando perché non sto più con la squadra…Dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia. Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta!”.

