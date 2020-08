Il Mattino: Bernardeschi dice no al Napoli, vuole restare alla Juventus e giocarsi le sue chance

Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla del possibile scambio tra Napoli e Juventus che vedrebbe protagonisti Milik e Bernardeschi.

Nell’incontro di ieri a Castel di Sangro, Raiola avrebbe ribadito a Giuntoli la volontà di Bernardeschi di restare alla Juventus. L’ex calciatore della Fiorentina vuole restare in bianconero per giocarsi le sue chance e dimostrare di essere un uomo chiave per il club piemontese. Si complica, dunque, lo scambio Milik-Bernardeschi tra Juventus e Napoli. Un’alternativa potrebbe essere Juan Cuadrado o in caso contrario i bianconeri dovranno spendere 35 milioni per il cartellino del calciatore polacco.

Comments

comments