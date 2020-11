Il Mattino: De Laurentiis farà pressioni sulla UEFA per la Nations League

Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla della prossima sosta delle Nazionali e dei club italiani che vogliono tutelarsi dagli infortuni dei calciatori.

Sembrerebbe, infatti, che De Laurentiis anche questa volta farà pressioni sulla UEFA per la Nations League. Già in passato aveva chiesto sostanziosi indennizzi in caso di infortunio dei calciatori con le rispettive Nazionali. Questa volta il presidente azzurro si farà forza anche dell’adesione dell’Inter che ha manifestato il suo pensiero sabato pomeriggio attraverso le dichiarazioni di Marotta prima della gara con il Parma.

