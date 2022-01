Il Mattino – De Laurentiis punta a una riduzione del canone di locazione del Maradona

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis punta a una riduzione del canone di locazione del Maradona. Troppi due anni giocati ad intermittenza nell’impianto di Fuorigrotta.

Secondo quanto riportato da Il Mattino sono in corso contatti con il Comune di Napoli. “De Laurentiis ci ha contattati per rivedere gli oneri di locazione in base al decreto Draghi” ha detto il neo assessore allo sport Emanuela Ferrante nel corso di una visita al Coni durante la quale si sono poste le basi per un protocollo d’intesa. “I rapporti con il presidente del Napoli e lo stadio Maradona sono comunque una delega che spetta al sindaco” ha aggiunto.

LA CONVENZIONE

Fu firmata il 17 ottobre del 2019 al termine di un lunghissimo contenzioso: cinque anni rinnovabili per altri cinque. Il Napoli paga un canone fisso di 850.000 euro a stagione sportiva più 50.000 euro per gli introiti degli spazi pubblicitari venduti all’interno dello stadio. Nella nuova convenzione per il Napoli c’è la possibilità di usare una parte delle aree interne del San Paolo per attività commerciali o anche un museo del calcio. Tra i progetti del patron azzurro anche i box di lusso per i tifosi vip.

IL PUBBLICO

Da quando De Laurentiis ha preso il Napoli le ultime stagioni sono state le peggiori in fatto di presenza di pubblico allo stadio. Il massimo nella stagione 2009/2010 con una media di 45.812 spettatori a partita. Anche il Napoli di Sarri (2017/2018) portò 43.000 spettatori. Poi nella pri- ma stagione della Pandemia (2019/2020) solo 21.000 spettatori, complice anche lo stop del torneo. L’anno successivo campionato a porte chiuse. Ora uno stadio contingentato e partite in cui si sarebbe potuto avere molto più pubblico, una per tutte Napoli-Juve da 16.000 spettatori dell’11 settembre con una media da 25.000 spettatori a partita.

Per l’articolo completo vi rimandiamo alla lettura del “Il Mattino”.

