Il Mattino: “Dries spinge per tornare”

Nell’edizione odierna “il Mattino” fa sapere le condizioni fisiche di Dries Mertens e la voglia del giocatore di tornare presto sul campo.

“L’ultimo controllo giovedi. La spalla sta bene, le valutazioni rinviano la guarigione completa alla fine della prossima settimana, l’ultima diagnosi prevede che tra una ventina di giorni Dries Mertens potrà tornare trai convocati. Insomma, se volete fissare una data per il suo rientro segnatevi Napoli-Cagliari del 26 settembre. Forse un azzardo, ma Dries spinge per tornare presto perché davvero questo pozzo nero dei giorni tutti uguali e nemici non vede l’ora di metterselo alle spalle. Anche perché sa che que sto potrebbe essere il suo ultimo anno a Napoli. Sono già due mesi di stop e una riabilitazione che questa volta non ha svolto in Belgio ma che ha fatto per intero qui a Castel Volturno. Il sottile filo rosso che lega l’ultimo Napoli di Gattuso con quello di Spalletti sono i tormenti di Mertens. L’ultima partita da titolare della gestione precedente risale al 22 aprile con la Lazio ma è stato un 2021 da incubo, tra i malanni in terminabili e di vario genere alla caviglia che lo hanno relegato a un ruolo secondario. Per questo impazzisce dalla voglia di brucia rei tempi: al preparatore atletico Sinatti e al medico Canonico non fa che ripetere di sentirsi pronto. Ma c’è un dettaglio non di poco conto: vero che si sta allenando con il resto della squadra con un tutore, ma in ogni caso la spalla non gli impedisce di essere già a un buon punto nella condizione atletica. Con Spalletti è stato chiaro: lui sulla fascia non torna, vuole continuare come falso no ve. O trequartista.”

