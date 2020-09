Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla del calciomercato del Napoli, nello specifico del futuro di Fabian Ruiz e Diego Demme.

Secondo il quotidiano, infatti, Fabian non è considerato incedibile e potrebbe partire con una buona offerta (50 milioni di euro) proveniente dalla Spagna. Stesso discorso vale per Demme per il quale c’è l’interesse della Fiorentina.

