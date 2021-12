Il Mattino – Guidolin: “Zieliński è un grande calciatore che ha destro e sinistro uguali e sta maturando sempre più anno dopo anno”

Al quotidiano ‘Il Mattino’ ha parlato Francesco Guidolin, l’ex tecnico di Piotr Zielinski.

Guidolin è stato il tecnico che lo lanciò Zielinski in serie A con l’Udinese. “L’ho avuto che era un bimbo, aveva poco più di 16 anni quando arrivò a Udine e fu aggregato al gruppo della Primavera. Lo vidi e intuii immediatamente le sue qualità, lo volli subito ad allenarsi in prima squadra: lo feci esordire in serie A e cominciò il suo percorso che sta proseguendo in maniera brillante. Ora è uno dei migliori centrocampisti d’Europa: a Napoli prima Sarri, poi Gattuso lo hanno utilizzato con continuità, stessa cosa adesso con Spalletti. Un grande calciatore che ha destro e sinistro uguali e sta maturando sempre più anno dopo anno.”

E Guidolin esalta anche la capacità di Zielinski di ricoprire più ruoli. “Secondo me è perfetto da trequartista, funziona bene da mezzala e sta dimostrando di far bene anche tra i due di centrocampo con a fianco un altro centrale più adatto al contenimento perché lui è più offensivo e di costruzione. Un centrocampista da dieci gol”.

