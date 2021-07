Il Mattino: “L’Italia giocherà senza tifosi.”

Come riportato da Il Mattino per gli italiani non ci sarà nessuna trasferta a Londra per la semifinale di Italia-Spagna.

Nell’edizione odierna il quotidiano Il Mattino ha parlato delle regole rigidissime imposte sulle tifoserie, infatti per i tifosi italiani ci saranno 10 giorni di quarantena con Covid hotel a pagamento e due tamponi da fare, ma pagano diverse sterline in più si potrà dimezzare la quarantena. Per la partita prevista martedì a Wembley l’Italia quindi dovrà fare i conti con uno stadio senza tifoseria italiana, l’accesso infatti sarà consentito solo ai residenti in U.K.

Per i residenti inglesi di ciascuna tifoseria sono consentiti 6000 biglietti acquistabili on line. I biglietti divisi in diverse categorie avranno tre fasce di prezzo, per la semifinale si va da un minimo di 195 euro ad un massimo di 595 euro (fascia intermedia 345 euro), per la finale invece il prezzo più economico si aggira intorno a 295 euro, 595 euro saranno quelli intermedi, metre la prima fascia sarà di 945 euro.

Comments

comments