Il Mattino – Lungo colloquio tra Spalletti e Lozano, prima una tirata d’orecchie e poi l’ok

Nell’edizione odierna del ‘Il Mattino’, il quotidiano fa sapere che nella mattina di ieri è andato in scena un lungo colloquio tra Luciano Spalletti e Hirving Lozano.

Dopo la positività al Covid-19 di Matteo Politano, l’allenatore di Certaldo ha voluto sincerarsi delle condizioni del Chucky, reduce da una partita giovedì notte in Canada e un viaggio intercontinentale per rientrare dal Messico in Italia venerdì. Dall’ex PSV è arrivato semaforo verde e Spalletti ha colto l’occasione anche per una tiratina d’orecchie dopo le dichiarazioni (“Vorrei giocare in un club più importante”).

