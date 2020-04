Il Mattino – Napoli pronto per la ripresa, ma il taglio stipendi è ancora in stand-by

L’edizione odierna de Il Mattino riporta tutte le misure che il Napoli attuerà per la ripresa del calcio, a partire dai tamponi ai giocatori.

Il quotidiano rivela che il club azzurro darà la direttiva ai giocatori di effettuare tre tamponi, uno in più rispetto al protocollo, per avere un quadro più chiaro della situazione. Inoltre il Napoli ha già individuato il possibile gruppo di lavoro composto da 50 persone tra giocatori, staff medico e tecnico, magazzinieri e cuoco.

Tutto questo, comunque, è ancora in stand-by in attesa di capire quando si ripartirà; in stand-by è anche la discussione sul taglio degli stipendi dei giocatori, dato che il club vuole sapere con precisione quando si ripartirà per affrontare questo tema.

fonte: il mattino.

