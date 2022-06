Il Mattino: “Nei prossimi giorni si capirà se il Barcellona fa sul serio per Koulibaly”

Nella giornata odierna, il quotidiano’Il Mattino’ è tornato a parlare della trattativa tra il Barcellona e Koulibaly.

Nei prossimi giorni si capirà se il Barcellona fa sul serio per Koulibaly: per far sbandare il Napoli serve una offerta di 30 milioni di euro. Koulibaly non ha avuto alcun segnale dai suoi agenti: è ancora in Africa e si prepara al suo rientro a Napoli alla vigilia della partenza per Dimaro. In realtà, visti gli impegni con la sua nazionale, potrebbe anche avere dei giorni in più, ma pare sia pronto a rinunciarvi.

