Il Mattino: Raspadori spinge per andare a Napoli, il manager Tinti lo invita alla calma

Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla della trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori.

Sembrerebbe che il Sassuolo aspetti fino all’inizio della prossima settimana per chiudere definitivamente la trattativa. Dal canto suo Raspadori spinge per avere il Napoli subito ma l’agente Tinti lo invita a non avere fretta perché questa può essere una scelta decisiva per la sua carriera. Il Napoli sa che l’entourage non può e non vuole fare pressioni sul Sassuolo perché Carnevali non accetta aut aut.

