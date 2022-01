Il Mattino: Si va verso il tutto esaurito per Napoli-Barcellona

Cinque minuti di coda virtuale prima di accedere alla piattaforma di Ticketone dove ci sono i biglietti per la supersfida contro il Barcellona.

E dopo appena un’ora dal gong, la parte centrale dei distinti e anche quella della Tribuna Posillipo è già tutta venduta. Più o meno settemila tagliandi acquistati nei primi 90 minuti dal via libera. In questo momento, dunque, sono in vendita 27mila tagliandi. Ma durante l’assemblea di Lega, Dal Pino e De Siervo hanno dato per scontato il fatto che nei prossimi giorni il governo possa prendere seriamente in considerazione la proposta della serie A di alzare la soglia fino al 75 per cento. «Abbiamo chiesto un tavolo tecnico con Palazzo Chigi per discutere della riapertura degli stadi con una capienza maggiore del 50%. Se sarà al 75 o al 100% dipenderà soprattutto da quando sarà convocato il tavolo e da quali saranno le condizioni generali. Noi ci aspettiamo di aprire il più possibile». Non è un dettaglio di poco conto, per club come il Napoli si parla di una perdita stimata tra i 17 e i 21 milioni a stagione.

Intanto tra poche ore si apre anche la prevendita per la gara di andata dell’Europa League ma il club catalano è in attesa del semaforo verde del governo spagnolo: il premier Sanchez ha fatto intendere, infatti, che già dalla prossima settimana negli stadi della Liga si tornerà al cento per cento della capienza. Tradotto, in termini sportivi: il Napoli giocherà al Camp Nou in una bolgia. Dunque, le previsioni parlano di 120mila persone allo stadio per i tre big match nell’ipotesi che le restrizioni vengano meno.

