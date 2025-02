Il mercato del Napoli alla stretta finale su due nomi

Il mercato del Napoli: come ha sottolineato anche Antonio Conte in conferenza stampa oggi, il giudizio potrà essere dato solo quando sarà concluso

Da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport: “Per quanto riguarda Pietro Comuzzo, si attende un nuovo rilancio da parte del club partenopeo. La Fiorentina ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, accetterebbe anche un’offerta di 35 milioni più 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili. Al momento, il club non ha ancora raggiunto le cifre richieste, ma l’agente di Comuzzo sta esercitando pressione per chiudere l’affare”

Allan Saint-Maximin si avvicina a grandi passi alla maglia azzurra ed arrivano conferme – come sottolinea Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale. Il Napoli e l’Al Ahli hanno iniziato a scambiarsi tutti i documenti per completare l’affare in prestito oneroso: il club partenopeo per le prestazioni sportive dell’esterno offensivo francese verserà circa 3-4mln di euro. Nell’operazione non verrà fissata una cifra per il diritto di riscatto. Tutte le parti stanno aspettando il via libera legale da parte del club saudita e del Fenerbahçe che dovrà interrompere il prestito in corso. Da quel momento in poi si potrà definire l’operazione, ma il Napoli ha già l’accordo in tutti gli aspetti con il giocatore, autore finora di 24 presenze tra campionato, Europa League e preliminari di Champions con 3 gol e 4 assist.

