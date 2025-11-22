Il messaggio di De Laurentiis dopo la vittoria con l’Atalanta

Il tweet del Presidente azzurro: “Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni”
Il tweet del Presidente azzurro: “Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni”
Live Napoli-Atalanta: torna al gol il Napoli e vince al Maradona. Capolista per una notte (3-1;17′ e 38′ Neres, 44′ Lang; 52′ Scamacca)
Manna: “A Bologna brutta partita ma siamo pronti a ripartire”
Serie A: pari della Juventus con la Fiorentina
Napoli-Atalanta: Conte rivoluziona il Napoli
Serie A: prosegue l’escalation del Bologna. Pari tra Cagliari e Genoa
Napoli-Atalanta al Maradona: alto tasso di umidità ma non dovrebbe piovere
Napoli-Atalanta i dubbi di Conte
Il cordoglio di De Laurentiis per la scomparsa di Ornella Vanoni
Napoli-Atalanta i precedenti
Verso Napoli-Atalanta: La probabile formazione