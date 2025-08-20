Calciatori del Napoli

Il messaggio di Lukaku ai tifosi

Romelu Lukaku ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio rivolto ai tifosi.

 

Parole di ringraziamento per i tanti messaggi di supporto e ottimismo per il futuro

