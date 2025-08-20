Il messaggio di Lukaku ai tifosi

Romelu Lukaku ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio rivolto ai tifosi.
Parole di ringraziamento per i tanti messaggi di supporto e ottimismo per il futuro
Romelu Lukaku ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio rivolto ai tifosi.
Parole di ringraziamento per i tanti messaggi di supporto e ottimismo per il futuro
Napoli: La maledizione degli infortuni colpì anche il Direttore Manna.
Juanlu Sanchez…si può chiudere
Sky: Il Napoli punta Dovbyk
Napoli: Il report dell’allenamento del 19 agosto
Gutierrez il Napoli lo presenta.
Sky: Il Napoli riflette sul sostituto di Lukaku
Sky conferma l’anticipazione di Canale 8: L’esterno scelto è Elmas
Fabrizio Romano:”Napoli e Siviglia continuano a parlare per Juanlu
Il saluto di Gutierrez ai tifosi del Napoli.
Napoli: Ufficiale Gutierrez