Il Milan batte 2-0 il Cagliari ma è polemica sul record di rigori a favore dei rossoneri

Il Milan batte 2-0 il Cagliari nel Monday Night della 18 giornata del campionato di Serie A.

Decide il match la doppietta segnata dal solito Ibrahimovic che decide il match al rientro da titolare dopo il lungo infortunio. Con questa vittoria i rossoneri consolidano il primo posto in classifica staccando di nuovo l’Inter.

Ma a far discutere è il record di rigori a favore dai rossoneri in questa stagione. In sole 18 partite sono già 12 i rigori assegnati ai rossoneri di cui l’ultimo molto dubbio. La media è di 0,68 rigori a partita, un’enormità se si pensa che è un record assoluto nella storia della Serie A in questo punto della stagione. Un dato che viene amplificato se si pensa che la scorsa stagione alla Lazio sono stati assegnati 18 rigori, record di penalty assegnati in un solo campionato.

