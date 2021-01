Il Milan batte il Torino e resta al primo posto: è 2-0 a San Siro

Il Milan batte il Torino nell’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. I rossoneri vincono 2-0 e restano al primo posto in classifica.

Perdere aiuta a vincere. L’assioma funziona per un Milan che dalla carta d’identità sembra acerbo ma che dal colpo patito dalla Juventus ha trovato maturità e ulteriore consapevolezza. Falcidiato dalle assenze allora come stasera, seppur con qualche stampella in meno per respirare, vince contro un Torino sempre più in crisi e a reale rischio retrocessione. Un 2-0 che arriva grazie alla zampata di Rafael Leao, che racconta l’emergenza che forse non esiste per trovare un altro nove, e al rigore di Kessie. Ma non c’è solo questo, davanti agli occhi di Ibrahimovic che in panchina grida e incita i suoi ragazzi. C’è una prestazione da capolista vera, nonostante qualche inciampo, qualche singhiozzo, qualche momento di sofferenza. Però la sensazione che si respira a San Siro sin dai primi singhiozzi di partita è quella del prima o poi. Perché il Torino s’abbassa, rincula, il Milan spinge e dopo venticinque minuti da pifferaio, infila i granata. L’assist di Diaz, tunnel, di prima, è al bacio ma Leao davanti è felino, rapido, implacabile.

