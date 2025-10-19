Serie A

Il Milan batte la Fiorentina e va in testa alla classifica

Pubblicato il

Il Milan vince a San Siro 2-1 contro la Fiorentina 

I rossoneri prendono il primato in classifica avanti al Napoli all’Inter ed alla Roma.

È crisi nerissima per la Viola

