Il Milan batte la Fiorentina e va in testa alla classifica

Il Milan vince a San Siro 2-1 contro la Fiorentina
I rossoneri prendono il primato in classifica avanti al Napoli all’Inter ed alla Roma.
È crisi nerissima per la Viola
Il Milan vince a San Siro 2-1 contro la Fiorentina
I rossoneri prendono il primato in classifica avanti al Napoli all’Inter ed alla Roma.
È crisi nerissima per la Viola
De Laurentiis alla CBS:”Le cose con Conte vanno molto bene”.
La gara delle 18 in serie A: Atalanta-Lazio
Serie A: i risultati delle 15
Il Napoli ufficializza i rinnovi di Ambrosino e Vergara
Il Como batte la Juventus
Le pagelle di Torino-Napoli: Bell…ina senz’anima
Per Daniele, il piccolo guerriero azzurro, il ricordo di Don Francesco da Castel Del Piano
L’Inter vince a Roma
Jannik Sinner batte Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno il Six Kings Slam
Antonio Conte: “Il primo tempo siamo stati bellini, ma sembrava che andavamo sulle punte”