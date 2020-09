Il Milan batte lo Shamrock Rovers e passa il turno di Europa League. La squadra di Pioli ha avuto la meglio in terra irlandese.

I rossoneri superano lo Shamrock Roversper 2-0: in gol Ibrahimovic e Calhanoglu. Grande soddisfazione per l’attaccante svedese che è tornato a segnare in Europa con la maglia del Milan oltre otto anni dopo l’ultima volta (15 febbraio 2012 contro l’Arsenal in Champions).

