Il Milan non si ferma: dopo Meité e Mandzukic arriva Tomori dal Chelsea

Fikayo Tomori è un nuovo giocatore del Milan. Dopo aver rinforzato centrocampo e attacco, arriva anche un difensore per Pioli.

E’ ufficiale: Fikayo Tomori è un nuovo giocatore del Milan.

L’ufficialità dell’operazione arriva direttamente dal sito della Lega Serie A: il contratto del difensore è stato infatti già stato depositato. Prestito con diritto di riscatto dal Chelsea per il difensore che è in arrivo in Italia, con visite e firme nel pomeriggio previste a Casa Milan. Un’accelerata che potrebbe anche rendere concreta la presenza del giocatore nella rosa di Pioli già per il match di domani.

