Il Milan punta allo scudetto e al record dei rigori, il Napoli tra le ‘fantastiche quattro’, è azzurro il ‘trop gol’ di giornata

La Serie A manda in archivio la nona giornata di campionato ricca di sorprese e con qualche conferma. Milan protagonista assoluto di questo inizio di stagione.

La giornata e la classifica. Il Napoli vince il big match dominando la Roma, il Milan si conferma imbattibile anche con la Fiorentina, mentre le sorprese arrivano da Bergamo (Atalanta-Verona 0-2), da Benevento (Benevento-Juventus 1-1) e soprattutto da Roma (Lazio-Udinese 1-3). L’Inter ridimensiona il Sassuolo sconfitto in casa dai nerazzurri per 0-3. Il Milan allunga così in classifica a +5 sulle seconde (ora Inter e Sassuolo) e anche sulle più dirette concorrenti per lo scudetto Juventus, Atalanta, Lazio e Roma. Tiene il passo il Napoli che resta a -6 (-5 sul campo). In zona retrocessione sempre difficili le posizioni di Fiorentina, Torino e Genoa seguite in classifica dal solo Crotone.

Il prossimo turno. Derby di Torino e Roma-Sassuolo le partite clou della decima giornata che vede il Milan a Genova con la Sampdoria e il Napoli a Crotone.

Il confronto. Rispetto alla nona giornata dello scorso campionato solo cinque squadre hanno un saldo attivo di punti in classifica (Milan, Sampdoria, Sassuolo, Verona e Roma). Il Napoli con il punto di penalizzazione ha fatto gli stessi punti dello scorso campionato (17 ma sarebbero 18 sul campo), proprio come hanno fatto anche Bologna e Udinese. Tutte le altre hanno conquistato meno punti.

I rigori. In totale sono stati assegnati 32 rigori: 27 segnati e 5 sbagliati. In nove giornate il Milan ha già beneficiato di 7 rigori a favore e punta a battere il record di 18 rigori a favore nello stesso campionato stabilito dalla Lazio. Il Napoli con Genoa, Bologna e Fiorentina fa parte delle ‘fantastiche quattro’ squadre che ancora non hanno beneficiato di un rigore a favore.

I gol. In totale, compresi i 6 gol segnati a tavolino in Verona-Roma e Juventus-Napoli, sono stati realizzati 294 gol (153 dalle squadre di casa e 141 da quelle in trasferta). Di Juventus, Verona e Napoli (tolti però i 3 gol incassati a tavolino) le migliori difese con appena 7 gol subìti. Dell’Inter con 23 gol segnati il miglior attacco. Ibrahimomvic sempre capocannoniere con 10 gol davanti a Ronaldo con 8.

I ‘trop gol’ di giornata. La punizione di Insigne un capolavoro, ma la redazione di Football Napoli News ha votato quello di Politano, bello per caparbietà e tecnica individuale, il gol della giornata.

