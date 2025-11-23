Il Milan si aggiudica il derby

Il Milan vince e aggancia il Napoli al secondo posto
Risultato finale Inter-Milan 0-1
Determinante Maignan che para un rigore. L’Inter continua a non vincere gli scontri con le big
Il Milan vince e aggancia il Napoli al secondo posto
Risultato finale Inter-Milan 0-1
Determinante Maignan che para un rigore. L’Inter continua a non vincere gli scontri con le big
L’italia vince per il terzo anno consecutivo la Coppa Davis
La Lazio batte il Lecce
Napoli: Riapre lo store di via Calabritto
Cremonese-Roma1-3: i giallorossi si prendono la vetta della classifica
Il Parma vince a Verona
Le pagelle di Napoli-Atalanta: Miracolo al Maradona. La moltiplicazione dei titolarissimi e delle sostituzioni.
Champions: Marciniak torna al Maradona!
Le condizioni di Hojlund e Rrahmani
Conte a DAZN:”Non avevo bisogno di riprendermi la squadra, abbiamo un rapporto schietto.
Beukema dopo Napoli-Atalanta: “Vittoria importante”