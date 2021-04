Il Milan trionfa per 3 a 1 contro il Parma. Ibra espulso nel secondo tempo

Un secondo tempo particolarmente vivace quello tra Parma e Milan, con i rossoneri che alla fine, rimasti in 10, trovano i 3 punti.

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto un rosso diretto per condotta antisportiva intorno al 60°; la squadra di Pioli è rimasta in 10 per la successiva mezz’ora. Poco dopo Gagliolo ha accorciato le distanze per il Parma, ma la squadra di casa non è riuscita a trovare il pari nonostante l’uomo in più per mezz’ora.

Nei secondi finali è Rafael Leao a chiudere i giochi e segnare il 3 a 1.

