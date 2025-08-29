Serie A

Il Milan vince a Lecce

Pubblicato il

Prima vittoria del Milan in campionato 


Gli uomini di Allegri battono in trasferta il Lecce

Risultato finale 0-2

