Il Milan vince a Udine

L’ultimo degli anticipi del sabato si conclude con la vittoria in trasferta del Milan
La squadra di Allegri affonda l’Udinese con tre gol
Risultato finale
Udinese-Milan 0-3
L’ultimo degli anticipi del sabato si conclude con la vittoria in trasferta del Milan
La squadra di Allegri affonda l’Udinese con tre gol
Risultato finale
Udinese-Milan 0-3
McTominay:”A Napoli emozioni mai provate prima” E svela il suo sogno
Il Verona ferma la Juventus
Il Bologna vince il primo anticipo del sabato.
Napoli-Pisa. Ipotesi formazione con rotazioni
Milan-Napoli vietata
Serie A: secondo successo consecutivo per il Cagliari che supera il Lecce al Via del Mare
Le pagelle di City-Napoli. Rosso di sera pasticcio si avvera
Di Lorenzo su Instagram: “Mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions”
McTominay:”Sono grato a Conte. Con il City difficile in 11 figuriamoci in 10.
Beukema nel post match: “Abbiamo dato tutto. Restiamo uniti come sempre e pensiamo alla prossima”