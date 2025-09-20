Serie A

Il Milan vince a Udine

Pubblicato il

L’ultimo degli anticipi del sabato si conclude con la vittoria in trasferta del Milan 

La squadra di Allegri affonda l’Udinese con tre gol

Risultato finale

Udinese-Milan 0-3

