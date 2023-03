Il ministro Abodi: “Scudetto al Napoli? È bellissimo vedere che la città sia pronta celebrare il frutto del lavoro del club”

Il ministro allo Sport Andrea Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni a GR Parlamento.

“Gli oriundi devono essere elemento di riflessione quello che riguarda la scuola italiana, i giovani, l’opportunità degli oriundi che sono comunque un valore di carattere sportivo e non solo, che va colto sempre con favore. Le nostre primavere sono troppo spesso insopportabilmente piene di stranieri, ma non per il fatto che ci siano stranieri, per il fatto che non ci sono italiani.

Scudetto al Napoli? È bellissimo vedere che la città sia pronta celebrare il frutto del lavoro del club e della passione che è straordinaria. Mi auguro che l’entusiasmo per la vittoria nel calcio dia ulteriori motivazioni per migliorare le cose dal basso. Quando c’è qualcuno che festeggia nel calcio c’è qualcun altro che cerca già una rivincita. L’importante è che tutto avvenga in modo sano, anche dal punto di vista della gestione dell’economia dello sport”.

Comments

comments