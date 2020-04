Il Ministro Spadafora: “La ripresa dei campionati si valuterà anche con il comitato scientifico tecnico”

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è intervenuto nel question time del Senato sull’argomento ripartenza del calcio italiano.

Queste le sue prime dichiarazioni.

“”Siamo consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante come valore economico e sociale, ma lo faremo nel rispetto assoluto della salute di tutti.

Quindi gradualmente potremo sicuramente pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti,

Per quanto riguarda l’attività motoria all’aperto, su cui siamo tanto sollecitati dai nostri cittadini, e la ripresa dei campionati si valuterà anche con il comitato scientifico tecnico.

I media si concentrano in queste ore sulla ripresa o meno del campionato di calcio.

Sappiamo benissimo che per quanto al calcio venga attribuito il giusto valore come azienda economica per i flussi finanziari che produce, sappiamo altrettanto bene che lo sport non è solo il calcio e che il calcio non è solo la Serie A“

