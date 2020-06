Il modello NBA: il campionato va avanti anche in caso di positività

Oltre al calcio anche la NBA prova a tornare alla normalità e a riprendere il campionato seguendo un determinato protocollo.

Il modello NBA prevede che 22 squadre giochino il finale del campionato e i play-off all’intero di Disneyland ad Orlando, un parco grande due volte e mezzo Manhattan.

Anche se non è stato stilato un protocollo medico ufficiale, l’idea è quella di continuare il campionato anche in caso di positività di alcuni giocatori. In questo caso il soggetto positivo dovrà restare in isolamento e i suoi spostamenti fatti nei giorni precedenti verranno tracciati.

La rapida ripresa del campionato, prevista il 31 luglio, è favorita anche dalle istituzioni politiche che auspicavano la ripresa addirittura per il 4 Luglio.

