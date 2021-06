Il Mondo celebra il Gol del Secolo: dai messaggi social alla festa dei tifosi argentini

Il 22 Giugno del 1986 Diego Armando Maradona entrava nella storia per aver segnato, nei quarti di finale del Mondiale, all’Inghilterra una rete con l’aiuto della ‘Mano de Dios’ e soprattutto quello che è conosciuto come il Gol del Secolo.

Sono molte le manifestazioni che oggi hanno ricordato la magnifica azione del calciatore più forte di tutti i tempi. Tra i vari messaggi social di tifosi e grandi esponenti del Mondo del Calcio, sono da segnalare le bellissime manifestazioni avvenute oggi in Argentina.

Tra queste c’è sicuramente quella che vede protagonista la città di Mar de la Plata che alle 16:09, ora del gol segnato da Maradona, ha visto i propri cittadini festeggiare per strada suonando i clacson delle proprie auto.

16:09, Mar del Plata. A 35 años exactos del gol de Maradona a los ingleses. Todavía se sigue festejando. El mejor gol de la historia. #DiegoEterno #GritaloPorD10S pic.twitter.com/9l5HHpaOjt — Samuel Zamorano (@zamosamu) June 22, 2021

L’importanza di Maradona per gli argentini viene rimarcata anche nel match tra Los Andes-Canuelas (Serie B) che alle 16:09 è stato momentaneamente sospeso per dedicare un minuto di applausi al Pibe de Oro.

📌Emotivo: A las 16,09 hs. se frenó el partido entre Los Andes y Cañuelas. Los jugadores aplaudieron un minuto al cumplir exactamente 35 años del histórico #gol de Diego #Maradona a Inglaterra en el #Mundial de México 86′ pic.twitter.com/gareJEtSoI — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) June 22, 2021

Singolari anche gli omaggi di ex calciatori come Javier Mascherano che ricorda passo per passo il gol più bello di tutti i tempi. Altri omaggi arrivano anche da tutti i club argentini sui profili social ufficiali.

22 de junio 1986.

16:09 hs

52 metros, 44 pasos, 12 toques, 6 rivales, 10.87 segundos.

35 años del mejor gol de todos los tiempos pic.twitter.com/IaYAPwzhbq — Javier Mascherano (@Mascherano) June 22, 2021

Por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas… Por EL GOL de todos los tiempos… Y por un amor eterno…#GritaloPorD10S pic.twitter.com/p8agHK9wKN — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 22, 2021

