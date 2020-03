Il mondo Juve sembra avere difficoltà a percepire il pericolo coronavirus: “Vogliono fregarci”

Massimo Pavan, vicedirettore responsabile di “Tuttojuve-com” testata web diretta da Michele Criscitiello, in un editoriale pubblicato sul portale della testata juventina, parla di un tentativo di fregare la Juventus giocando a porte chiuse la supersfida contro l’Inter.



L’editoriale di Pavan che è possible leggere in versione integrale CLICCANDO QUI, trasforma la tutela della salute pubblica in una“decisione sfortunata” con tanto di rammarico per aver privato il “Pubblico bianconero di vedere Antonio Conte a Torino con una maglia diversa dalla Juventus, da avversario e capire quale sarebbe stata l’accoglienza del pubblico della Vecchia Signora”.

Questi alcuni passaggi dell’editoriale di Pavan.

“Stanno tentando di fregarci ci riusciranno? Lo scopriremo domani sera, in base al risultato finale della partita (…) Un lavoro certosino operato dagli avversari con il chiaro obiettivo di “fregare” la Juve, toglierle il forte elemento del pubblico e depotenziare un impianto che è stato da quando è stato inaugurato uno degli elementi di forza della Juventus.

Domani, vedremo gli effetti di questa decisione sfortunata che priverà il pubblico bianconero di vedere Antonio Conte a Torino con una maglia diversa dalla Juventus, da avversario e capire quale sarebbe stata l’accoglienza del pubblico della Vecchia Signora (…)

Considerando i rischi della prosecuzione del campionato, la sfida con l’Inter è importantissima, attenzione a non sottovalutarla, perché l’emergenza richiede attenzione anche perché non si sa fino a quando si potrà giocare”.

