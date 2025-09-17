Il Murales con il Napoli di sempre: prende forma l’opera di Jorit

Lo stadio Diego Armando Maradona si prepara ad accogliere un’opera destinata a diventare un simbolo della città e della sua passione calcistica

L’artista napoletano Jorit sta realizzando un gigantesco murales che raffigurerà la formazione ideale della storia del Napoli, con i volti di undici leggende azzurre dipinti all’esterno dell’impianto di Fuorigrotta.

Fino ad oggi sono stati rivelati cinque nomi: Dino Zoff, Kalidou Koulibaly, Ruud Krol, Diego Armando Maradona e Giuseppe Bruscolotti. Adesso, attraverso un piccolo spoiler, Jorit ha svelato il sesto protagonista dell’opera: Antonio Juliano.

