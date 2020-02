Il Napoli a Cagliari batte il triplo cinque

Il Napoli nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie A vince in casa del Cagliari e risale in classifica candidandosi a conquistare un posto nella prossima Europa League. Un triplo cinque che rilancia anche l’entusiasmo della piazza.

E’ la quinta vittoria consecutiva per il Napoli in casa del Cagliari e in tutte e cinque le volte non ha subìto gol segnandone in totale 15. Per Mertens quello di ieri è il quinto gol segnato ai cagliaritani in trasferta.

Questi i risultati del doppio ‘cinque’ consecutivo battuto dagli azzurri a Cagliari:

2014-15 – Cagliari-Napoli 0-3 (Callejon, autorete Balzano, Gabbiadini);

2015-16 – Il Cagliari era in Serie B;

2016-17 – Cagliari-Napoli 0-5 (Mertens, Hamsik, Zielinski, Mertens, Mertens);

2017-18 – Cagliari-Napoli 0-5 (Callejon, Mertens, Hamsik, Insigne su rigore, Mario Rui);

2018-19 – Cagliari-Napoli 0-1 (Milik);

2019-20 – Cagliari-Napoli 0-1 (Mertens).

