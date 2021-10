Il Napoli a centrocampo ritrova anche Lobotka

Dopo il ritorno di Diego Demme che sta migliorando le sue condizioni, il Napoli ritrova anche Lobotka.

Come riportato dal ‘il Corriere del Mezzogiorno’:

“È terminata l’emergenza a centrocampo, Lobotka è pienamente recuperato, ieri ha svolto l’intera seduta in gruppo. Così Spalletti ritrova una risorsa a centrocampo e, considerando anche il ritorno di Demme già a Firenze e che in queste due settimane ha migliorato ulteriormente la propria condizione, è finita l’epoca degli straordinari per Anguissa e Fabian proprio all’inizio di un tour de force con sette partite in ventuno giorni. Demme e Lobotka sono pronti per strappare delle opportunità.”

