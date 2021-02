Il Napoli a Granada con 9 assenti: il dubbio a centrocampo

Il Napoli torna in Europa League nel momento più difficile della stagione per i tanti assenti costretti a saltare la sfida di andata con il Granada.

Assenti per il covid Ghoulam e Koulibaly, per problemi alla caviglia Mertens e per infortuni muscolari Ospina, Manolas, Hysaj, Demme, Lozano e Petagna Gattuso non ha molte scelte per schierare l’ubndici titolare domani contro il Granada.

Meret sicuro del posto di titillare, con la difesa che può contare solo su quattro uomini (Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui) e con soli tre attaccanti disponibili (Politano, Osimhen, Insigne), i dubbi di Gattuso sono soprattutto a centrocampo.

Non è escluso l’utilizzo di Lobotka centrale dal primo minuto al posto di Bakayoko, con Fabiàn ed Elmas mezzali.

Zielinski potrebbe partire invece dalla panchina per essere utilizzato nella ripresa addirittura in attacco per far rifiatare uno tra Insigne e Politano.

