Il Napoli a Udine: in corsa per gli obiettivi da perseguire

Il Napoli non vince da circa un mese, dal 4-2 in trasferta a Monza. A Udine serve la massima concentrazione: non può non considerare gli ultimi due possibili obiettivi

Gli azzurri a Udine con i testa i due obiettivi da poter ancora raggiungere: restano residue chance di approdare in Europa League, chance più concrete per un posto in Conference. Arrivare tra le prime otto della serie A è indispensabile anche per evitare i due turni preliminari di Coppa Italia, ad agosto e novembre, che potrebbero inficiare la preparazione.

L’Udinese di Cannavaro versa nelle acque torbide della retrocessione, dunque i bianconeri, c’è da scommettere, giocheranno con il coltello tra i denti. Attualmente Napoli e Fiorentina (reduce dalla sconfitta con il Verona) sono pari punti, 50, all’ottavo posto. I tre punti sarebbero utili per staccare la Fiorentina (anche se ha una partita in meno) e avvicinarsi alla Lazio, che è a quota 56.

