Il Napoli a Verona con quattro diffidati

Dopo il trionfo in Coppa Italia per il Napoli è arrivato il momento di tornare a giocare anche in campionato. Gli azzurri martedì 23 giugno alle ore 19:30 (DAZN) affrontano il Verona allo stadio Bentegodi.

Il Napoli affronta la trasferta di Verona con ben quattro diffidati che rischiano di scontare un turno di squalifica in caso di una nuova ammonizione.

Ricordiamo che nella gara successiva alla trasferta di Verona, il Napoli affronta al San Paolo la Spal domenica 28 giugno alle ore 19:30.

Questi i quattro calciatori del Napoli diffidati: Demme, Zielinski, Mertens e Milik.

