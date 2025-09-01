Calciomercato

Il Napoli acquista Baridò

Pubblicato il

Baridò classe 2007 argentino con passaporto anche croato per parte di madre è stato acquistato dal Napoli dalla Juventus 

Il talentuoso centrocampista d’attacco fu portato in bianconero dall’attuale DS Manna che lo ha ripreso.

Ha esordito in Italia con l’under 17 juventina per poi passare alla primavera.

