Il Napoli affronta lo stop: poco cibo, palestra a casa e confronti di gruppo su whatsapp

Il Napoli è fermo, allenamenti rimandati al 18 aprile salvo ulteriori rinvii. Ecco come la squadra di Gattuso sta affrontando questo momento.

Napoli fermo. Come per gli altri club il tempo si è cristallizzato,appuntamento a Castel Volturno, per ora, fissato per mercoledì 18 marzo ma è tutto da aggiornare sulla base delle evoluzioni. Bisogna, però, mantenersi in forma o quanto meno non fare troppi danni. Lo staff medico guidato dal Dottor Canonico ha dettato le regole nutrizionali e igienico- preventive. Quello tecnico ha fornito le indicazioni circa gli allenamenti.

Linee guida facili: ridurre le quantità di cibo; carichi di lavoro blandi, cardiologo e corpo libero; attrezzi che si hanno in casa (chi non li ha se li è procurati con consegne rigidamente a domicilio). Anche la spesa viene consegnata a casa e lasciata fuori la porta. Poi tutte le sere ci si confronta sul gruppo whatsapp sia con i dottori che con i preparatori. Il resto è comune con gli altri mortali: Aspettare e sperare passi presto.

