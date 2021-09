Il Napoli affronterà il duo Colley-Yoshida che sta facendo molto bene

Domani pomeriggio il Napoli affronterà la Sampdoria al Marassi e di fronte, gli attaccanti, si troveranno il duo Colley-Yoshida.

Un duo particolare, dato che nessuno dei due parla italiano e comunicano in inglese. Ma il gambiano ed il giapponese stanno facendo bene e risultano una delle coppie difensive migliori di questo inizio di campionato. A parlarne è Il Secolo XIX, che riporta anche dei numeri sulla coppia.

Solo 3 i gol presi in quattro partite, e quella con l’Empoli è stata la seconda partita per la Sampdoria senza prendere gol grazie a Colley e Yoshida. Domani, i due, avranno un cliente scomodo e cioè l’attacco del Napoli. Lozano, Osimhen, Insigne e gli altri hanno fatto più tiri verso la porta in assoluto fino ad ora e quello azzurro è il quarto attacco per numero di gol, chiude il quotidiano.

Comments

comments