Il Napoli annuncia la collaborazione con Antonio Nocera

La SSC Napoli annuncia la collaborazione con l’artista Antonio Nocera, che realizzerà in esclusiva le opere destinate ai doni ufficiali del Club in occasione di tutti i pranzi UEFA della stagione.

Il progetto ha preso il via con la creazione di “Pulcinella on the World”, opera donata al Manchester City in occasione dell’esordio stagionale in Champions League. Nei prossimi appuntamenti, Nocera realizzerà opere originali ispirate alla storia, ai valori e all’identità del Napoli, trasformando ogni omaggio in un simbolo di arte e cultura partenopea.

Artista di fama internazionale, con mostre in sedi prestigiose come il Parlamento Europeo e la Biennale di Venezia, Nocera unisce tradizione e contemporaneità in un linguaggio che parla di mito, memoria e identità, valori che il Napoli condivide e porta nel mondo.

Con questa iniziativa, la SSC Napoli conferma il proprio impegno nel coniugare sport, cultura e territorio, rafforzando i legami con le istituzioni e con le realtà internazionali attraverso l’arte.

Comments

comments