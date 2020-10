Il Napoli attende la sentenza, pronto a fare ricorso. Si prova il 4-2-3-1 con Bakayoko

Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno, primo allenamento fuori dalla bolla. Ecco quanto riportato da Francesco Modugno a Sky Sport.

“Oggi è il giorno atteso, il giorno del giudizio. Due le opzioni: la riprogrammazione della partita o il 3-0 d’ufficio. Il Napoli ha presentato la memoria ed è pronto a fare ricorso, convinto delle proprie carte.

Oggi la prima giornata fuori dalla bolla, iniziata con i tamponi ovviamente, con la voglia di tornare in campo. E’ stata una settimana particolare questa in ritiro, ora lavoro intenso di Gattuso in senso atletico e serve contro una squadra contro l’Atalanta. Si è provato tatticamente il 4-2-3-1 con Bakayoko da inserire.

E’ un Napoli pronto, soprattutto con i Nazionali che sono ancora più carichi perché non hanno potuto giocare con le proprie rappresentative. Ma con qualche emergenza: mancano Insigne, Elmas e Zielinski. Gattuso prepara con attenzione la sfida che potrebbe essere da Champions o da Scudetto”.

Comments

comments