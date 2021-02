Domani alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronta l’Atalanta nella semifinale di andata della Coppa Italia 2020-21.

In vista della delicata sfida degli azzurri di domani, la squadra questo pomeriggio andrà in ritiro per meglio concentrarsi prima di quella che potrebbe essere una sfida decisiva per il futuro del Napoli.

