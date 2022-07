Il Napoli chiude per Ostigard e lascia andare Luperto

Serata importante quella di ieri per il Napoli, in particolare per il reparto difensivo. Il club azzurro ha chiuso per Ostigard e ha lasciato andare Luperto.

Il difensore del Brighton, che ha giocato nel Genoa in quest’ultima stagione, arriverà a titolo definitivo per una cifra pari a 5 milioni più 3 0 4 di bonus. Oltre a questo, ci sarà una percentuale sulla futura rivendita del difensore.

Inoltre, sempre ieri sera, Luperto ha lasciato definitivamente il Napoli per andare all’Empoli. Il difensore ha firmato il contratto che lo lega alla squadra toscana in prestito oneroso con obbligo di riscatto che scatterà a giugno prossimo. L’ormai ex difensore azzurro ha giocato proprio nell’Empoli in quest’ultima stagione, ma in prestito secco. A riportare le notizie è stata la redazione di Sky Sport.

Comments

comments